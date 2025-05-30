Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...15.05.2025 Средняя предлагаемая зарплата врачам в Свердловской области составляет 94,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...08.04.2025 В Свердловской области вырос спрос на геологов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. ...02.09.2024 На Среднем Урале число вакансий для педагогов за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Работодатели Свердловской области за восемь месяцев 2024 года опубликовали 3,3 тыс. ...20.10.2021 На Среднем Урале наблюдается кадровый дефицит поваров
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...