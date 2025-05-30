Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего ...30.05.2025 В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...15.05.2025 Средняя предлагаемая зарплата врачам в Свердловской области составляет 94,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...08.04.2025 В Свердловской области вырос спрос на геологов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. ...02.09.2024 На Среднем Урале число вакансий для педагогов за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Работодатели Свердловской области за восемь месяцев 2024 года опубликовали 3,3 тыс. ...