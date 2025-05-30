УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего ...

Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...

В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. ...

В Свердловской области вырос спрос на геологов

На Среднем Урале число вакансий для педагогов за год выросло почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Работодатели Свердловской области за восемь месяцев 2024 года опубликовали 3,3 тыс. ...