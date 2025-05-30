УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:02

Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего года сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-май 2025 года в регионе для них было открыто 1 тыс. 433 вакансии. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Несмотря на сократившийся спрос, свердловский регион лидирует по количеству вакансий для педагогов в Уральском федеральном округе. Доля предложений о работе для учителей на Среднем Урале составила 45% от всех вакансий в округе. Всего на Урале за пять месяцев года работодатели открыли или обновили 3 тыс. вакансий для учителей и преподавателей.

Медианная предлагаемая зарплата в регионе находится на уровне 50 тыс. руб. При этом сами свердловские педагоги рассчитывают на заработные платы в 51,2 тыс. руб.

Отметим, что по данным на май 2025, педагоги не относятся к дефицитным специалистам в Свердловской области, на одну вакансию для них приходится 6,6 резюме потенциальных кандидатов, что соответствует балансу спроса и предложения на рынке труда (норма 4,0-7,9 резюме на вакансию).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 11:27 Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего ...

30.05.2025 В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В Свердловской области спрос на агрономов за год снизился на 32%: в этом году в регионе ...

15.05.2025 Средняя предлагаемая зарплата врачам в Свердловской области составляет 94,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...

08.04.2025 В Свердловской области вырос спрос на геологов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Спрос на геологов в Свердловской области в 2025 году вырос на 19% по сравнению с 2024. ...

02.09.2024 На Среднем Урале число вакансий для педагогов за год выросло почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Работодатели Свердловской области за восемь месяцев 2024 года опубликовали 3,3 тыс. ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18