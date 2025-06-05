В Свердловской области спрос на врачей-травматологов за год вырос на 39%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Свердловской области спрос на врачей-травматологов с января по май 2025 вырос на 39% ...15.05.2025 Средняя предлагаемая зарплата врачам в Свердловской области составляет 94,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. Средняя предлагаемая зарплата врачам на Среднем Урале составляет 94,5 тыс. руб. в ...10.02.2025 В Свердловской области спрос на стоматологов за год вырос на треть
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Свердловской области спрос на стоматологов за год вырос на 32%, а медиана ...23.09.2024 В Свердловской области число вакансий для хирургов за год выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области число открытых вакансий для хирургов выросло на 6% год к году, а ...21.01.2022 Свердловская область на пятом месте по количеству вахтовых вакансий в стране
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Свердловская область оказалась на пятом месте по России по количеству предложений о ...