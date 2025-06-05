«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Жуковского в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Жуковского в Сочи и Калининград, а также в ...23.12.2021 «Уральские авиалинии» с 31 декабря запускают прямые рейсы в Софию
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 31 декабря запускает прямые регулярные рейсы в ...22.02.2019 «Уральские авиалинии» летом запустят прямой рейс в Калининград из Жуковского
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает полеты из подмосковного аэропорта ...11.01.2019 Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на полеты в Прагу и Рим из подмосковного Жуковского
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты по маршрутам из Жуковского в ...10.08.2018 «Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград
УрБК, Москва, 10.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — ...