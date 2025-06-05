«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Жуковского в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. «Уральские авиалинии» с 7 июня 2025 года запускают рейсы по маршруту Жуковский — Калининград — Жуковский. Полеты будут осуществляться еженедельно в период летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Из Жуковского в Калининград будет осуществляться перелет рейсом U6-459. Вылеты по субботам в 8.10, прибытие в 9.55. Время в пути составит 2 ч. 45 мин. Обратный рейс U6-460 будет вылетать по пятницам в 18.55 с прибытием в 22.35. Время в полете — 2 ч 40 мин.



Отметим, что данный маршрут предусматривает субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан, жителей Калининградской области и местных студентов. Всего из аэропорта «Жуковский» в период летнего расписания будут осуществляться вылеты по 12 направлениям.