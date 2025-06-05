УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
05.06.2025

«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Жуковского в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. «Уральские авиалинии» с 7 июня 2025 года запускают рейсы по маршруту Жуковский — Калининград — Жуковский. Полеты будут осуществляться еженедельно в период летней навигации. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из Жуковского в Калининград будет осуществляться перелет рейсом U6-459. Вылеты по субботам в 8.10, прибытие в 9.55. Время в пути составит 2 ч. 45 мин. Обратный рейс U6-460 будет вылетать по пятницам в 18.55 с прибытием в 22.35. Время в полете — 2 ч 40 мин.

Отметим, что данный маршрут предусматривает субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан, жителей Калининградской области и местных студентов. Всего из аэропорта «Жуковский» в период летнего расписания будут осуществляться вылеты по 12 направлениям.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.05.2022 «Уральские авиалинии» запускают новые авиарейсы из Жуковского в Сочи и Калининград

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Жуковского в Сочи и Калининград, а также в ...

23.12.2021 «Уральские авиалинии» с 31 декабря запускают прямые рейсы в Софию

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 31 декабря запускает прямые регулярные рейсы в ...

22.02.2019 «Уральские авиалинии» летом запустят прямой рейс в Калининград из Жуковского

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает полеты из подмосковного аэропорта ...

11.01.2019 Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на полеты в Прагу и Рим из подмосковного Жуковского

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты по маршрутам из Жуковского в ...

10.08.2018 «Уральские авиалинии» открывают новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — Калининград

УрБК, Москва, 10.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по маршруту Калининград — Жуковский — ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18