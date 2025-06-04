УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.06.2025

Россияне назвали свои приоритеты при выборе места для путешествий

УрБК, Москва, 04.06.2025. Россияне назвали свои приоритеты при выборе места для путешествий в 2025 году, пишет ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

41% россиян планирует культурно-познавательный отдых, 40% — пляжный, 26% — экотуризм, 25% — санаторный отдых, 12% выбирают места для рыбалки и охоты, 3% — горнолыжные курорты.

Путешествовать по России планируют 70% опрошенных. В топ-10 внутренних направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Краснодарский край, Крым, Сочи, Алтай, Кавказ, Калининград, Казань и Нижегородская область.

Среди стран ближнего зарубежья наибольший туристический интерес в 2025 году вызывают Белоруссия (27%) и Абхазия (21%), в сегменте дальнего зарубежья — Турция (42%), Египет (15%), ОАЭ (10%), Таиланд (8%) и Китай (7%).

Авторы исследования также отмечают, что уровень туристической активности в стране за последний год остался стабильным: 58% опрошенных отметили, что количество их поездок не изменилось. В то же время, 3% заявили, что полностью отказались от поездок. Главная причина отказа от путешествий — финансы (55%), дорогие или неудобные варианты турпоездок (30%) и опасения по поводу безопасности (20%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2025 Половина опрошенных россиян не совершает туристических поездок

УрБК, Москва, 21.03.2025. 28% россиян хотя бы раз в год отправляются в турпоездки, 17% путешествуют два-три раза в год, ...

06.02.2023 Российские туристы в 2022 году чаще всего посещали Турцию, ОАЭ и Абхазию

УрБК, Москва, 06.02.2023. Самым популярным направлением среди российских туристов по итогам 2022 года стала Турция — в ...

08.09.2016 Выездной поток из России в I полугодии 2016 года сократился на 13,1%

УрБК, Москва, 08.09.2016. По итогам I полугодия 2016 года россияне совершили 13,2 млн зарубежных поездок, что на 13,1%, ...

14.05.2015 Екатеринбург вошел в топ-10 городов России для летних путешествий

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2015. Екатеринбург вошел в первую десятку городов России по числу забронированных путешествий ...

01.11.2013 Екатеринбург вошел в топ-10 российских городов для путешествий этой осенью

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2013. Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru и детский поисковик Quintura ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18