УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.06.2025

Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в мае подорожали на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в мае выросла на 0,2%, до 125 тыс. руб. за «квадрат», говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.

При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц увеличилось на 1,4%.

В целом во всех городах-миллионниках РФ квартиры за месяц также подорожали на 0,2%, до 142 тыс. руб.

«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По его словам, многие потенциальные продавцы и покупатели ждут смягчения процентной политики Центробанка.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.05.2025 Яндекс Недвижимость: Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в апреле подорожали на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в апреле ...

07.04.2025 Яндекс: Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в марте подорожали на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в марте ...

07.03.2025 Яндекс Недвижимость: Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в феврале подорожали на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале ...

13.02.2025 Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в январе подорожали на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе ...

24.12.2024 Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге за год подорожали на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга по итогам ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18