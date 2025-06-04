Квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге в мае подорожали на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в мае выросла на 0,2%, до 125 тыс. руб. за «квадрат», говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.



При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц увеличилось на 1,4%.



В целом во всех городах-миллионниках РФ квартиры за месяц также подорожали на 0,2%, до 142 тыс. руб.



«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.



По его словам, многие потенциальные продавцы и покупатели ждут смягчения процентной политики Центробанка.