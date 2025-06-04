В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью биометрии

УрБК, Москва, 23.04.2025. В России до начала лета запустят сервис для заселения в гостиницу по подтвержденным ...27.03.2025 Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт могут запустить в марте 2026 года
УрБК, Москва, 27.03.2025. Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт на Госуслугах может быть запущен в ...05.04.2024 Россиян будут обслуживать в МФЦ по биометрии
УрБК, Москва, 05.04.2024. До конца 2024 года в России запустят пилотный проект по внедрению обслуживания во ...22.03.2024 В России во II полугодии в тестовом режиме начнет работать сервис заселения в гостиницы по биометрии
УрБК, Москва, 22.03.2024. В России во II полугодии 2024 года в тестовом режиме начнет работать сервис по заселению в ...20.11.2023 С 2024 года в РФ планируют продавать алкоголь и табак по Face ID
УрБК, Москва, 20.11.2023. Центр биометрических технологий, созданный при участии Центробанка, Росимущества и «Ростеха», ...