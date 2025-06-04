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04.06.2025

В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью биометрии

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью биометрических данных. В первую очередь его внедрят в вендинговых автоматах, где разрешат продавать энергетические напитки. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2025, передает ТАСС.

Он отметил, что до конца 2025 года планируется запустить сервис на кассах самообслуживания. По его мнению, это не только ускорит процесс самообслуживания, но и сократит объем нагрузки на сотрудников магазинов.

Д. Григоренко также подчеркнул, что технология станет альтернативой предъявлению удостоверения личности и будет является добровольной.
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