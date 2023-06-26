Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных

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Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические данные переносятся в ...

Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

УрБК, Москва, 26.06.2023. С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические ...

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных баз в Единую ...

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС

УрБК, Москва, 27.07.2022. Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных ...

Российские банки отстают от планов ЦБ по сбору биометрии физлиц

УрБК, Москва, 10.01.2020. По оценкам экспертов, сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% ...