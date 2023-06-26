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Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных

УрБК, Москва, 27.09.2024. Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных. В прошлом году объем собранных данных не превышал 270 тыс., пишет ТАСС.

По словам исполняющего обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России Станислава Коропа, активный сбор биометрических данных продолжается и сейчас, поскольку банки вводят различные программы стимулирования для граждан, показывая удобство этой технологии.

Он также отметил, что регулятор продолжает совершенствовать клиентские пути по сбору биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС), а также планирует запуск новых сервисов с ее использованием, например, при посадке на поезд.

Добавим, что в сборе биометрических данных сейчас участвуют 180 банков в 12 тыс. отделениях по всей России. Удаленные услуги по сбору предоставляют более 80 банков.
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