Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных

С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические данные переносятся в ...26.06.2023 Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему
УрБК, Москва, 26.06.2023. С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические ...27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС
Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных баз в Единую ...27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС
УрБК, Москва, 27.07.2022. Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных ...10.01.2020 Российские банки отстают от планов ЦБ по сбору биометрии физлиц
УрБК, Москва, 10.01.2020. По оценкам экспертов, сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% ...