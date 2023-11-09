С 2024 года в РФ планируют продавать алкоголь и табак по Face ID

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...26.06.2023 Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему
С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические данные переносятся в ...26.06.2023 Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему
УрБК, Москва, 26.06.2023. С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические ...27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС
Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных баз в Единую ...27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС
УрБК, Москва, 27.07.2022. Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных ...