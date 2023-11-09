УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:24

С 2024 года в РФ планируют продавать алкоголь и табак по Face ID

УрБК, Москва, 20.11.2023. Центр биометрических технологий, созданный при участии Центробанка, Росимущества и «Ростеха», в 2024 году рассматривает возможность продажи алкоголя и табака без паспорта с подтверждением возраста по биометрии. Об этом пишут «Известия».

Гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий уточнил, что возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у всех, кто сдал данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Также подойдет и упрощенная биометрия, для получения которой достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и подтвердить учетную запись, а также цифровой профиль на госпортале.

Эту инициативу поддержала головная компания сетей «Перекресток» и «Пятерочка» X5 Group, которая планирует внедрить технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания. Однако окончательное решение будет зависеть от итоговых параметров подключения сети к ЕБС, стоимости операций по проверке возраста, а также формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

Массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем. Тем не менее значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью Face ID.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.11.2023 В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...

26.06.2023 Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические данные переносятся в ...

26.06.2023 Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

УрБК, Москва, 26.06.2023. С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические ...

27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных баз в Единую ...

27.07.2022 Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС

УрБК, Москва, 27.07.2022. Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (437)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18