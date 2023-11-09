С 2024 года в РФ планируют продавать алкоголь и табак по Face ID

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В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...

Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические данные переносятся в ...

Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

УрБК, Москва, 26.06.2023. С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические ...

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных баз в Единую ...

Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных в ЕБС

УрБК, Москва, 27.07.2022. Российские банки столкнулись с трудностями при передаче биометрических данных из собственных ...