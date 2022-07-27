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Вчера, 11:42

Российские банки готовятся к передаче биометрических данных клиентов в государственную систему

УрБК, Москва, 26.06.2023. С прошлой недели «Сбербанк» начал рассылать своим клиентам сообщения, что их биометрические данные переносятся в государственную Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). Банки обязаны направить данные в ГИС ЕБС до 30 сентября и уведомить клиентов за 30 дней до передачи, сообщает «Коммерсантъ».

Граждане могут отказаться от передачи сведений в государственную систему. Об этом требуется уведомить банк, после чего данные удалят из системы.

Сейчас сбор биометрии для коммерческих систем банков и других организаций запрещен. Предусмотрена возможность сдачи биометрии через мобильное приложение «Госуслуги биометрия». В будущем возможность сдать биометрические данные планируется обеспечить в МФЦ.

Согласно сведениям Центра биометрических технологий, в апреле в коммерческих системах находилось примерно 75 тыс. данных (под ними подразумеваются только изображения лиц). Более 30 млн записей приходятся на «Сбербанк».

В ВТБ и Россельхозбанке рассказали, что участвуют в работе по тестированию передачи слепков в ЕБС. После тестирования клиенты начнут получать оповещения, и у них появится возможность отказа.

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