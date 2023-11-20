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Сегодня, 09:02

В торговых точках и заведениях общепита РФ можно будет расплачиваться через face-id

УрБК, Москва, 25.09.2024. В ближайшей перспективе начнется масштабирование возможности оплаты face-id в торговых точках и заведениях общепита РФ. Об этом сообщил Центр биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), пишет ТАСС.

Отмечается, что функционал межбанковского биоэквайринга уже доступен на базе ЕБС и системы межбанковского взаимодействия НСПК (Национальная система платежных карт), и в настоящее время сервис уже работает в Казанском метрополитене.

Также в организации подчеркнули, что любое решение в области биоэквайринга, в соответствии с законодательством, может быть реализовано только на инфраструктуре ЕБС, так как это необходимое условие для обеспечения равного доступа к сервисам по биометрии клиентам любого банка.
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