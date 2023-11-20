В торговых точках и заведениях общепита РФ можно будет расплачиваться через face-id

УрБК, Москва, 20.11.2023. Центр биометрических технологий, созданный при участии Центробанка, Росимущества и «Ростеха», ...09.11.2023 В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...30.08.2022 Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии
Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить введение штрафов за отсутствие ...30.08.2022 Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии
УрБК, Москва, 30.08.2022. Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить ...10.06.2014 На следующей неделе ЦБ утвердит структуру национальной системы платежных карт
УрБК, Москва, 10.06.2014. Совет директоров Банка России на следующей неделе утвердит структуру национальной системы ...