В торговых точках и заведениях общепита РФ можно будет расплачиваться через face-id

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На следующей неделе ЦБ утвердит структуру национальной системы платежных карт

УрБК, Москва, 10.06.2014. Совет директоров Банка России на следующей неделе утвердит структуру национальной системы ...