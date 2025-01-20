В России во второй половине года появится единый сервис оплаты по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% (до 23 руб.) при оплате по биометрии. ...15.01.2025 К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим данным
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим ...12.11.2024 В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии, рассказал глава ...25.09.2024 В торговых точках и заведениях общепита РФ можно будет расплачиваться через face-id
УрБК, Москва, 25.09.2024. В ближайшей перспективе начнется масштабирование возможности оплаты face-id в торговых точках ...30.08.2022 Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии
УрБК, Москва, 30.08.2022. Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить ...