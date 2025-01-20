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20.01.2025

В России во второй половине года появится единый сервис оплаты по биометрии

УрБК, Москва, 20.01.2025. Во второй половине 2025 года в России появится единый сервис оплаты по биометрии. «Сбербанк» и оператор карт «Мир» НСПК (Национальная система платежных карт) планируют запустить совместный биоэквайринг, пишут «Известия».

Запуск данной системы позволит объединить всех участников рынка и повысить доступность оплаты по биометрическим данным. Подключится к ней станет возможно из приложения любого банка, а широкая сеть новых терминалов позволит с легкостью оплачивать покупки. К проекту также решили присоединиться «Альфа» и ВТБ. Банки собираются в ближайшее время провести замену терминалов для предоставления большему количеству клиентов возможности перечисления денег по биометрии.

Центральный банк России высказался в поддержку данной инициативы, отметив популярность оплаты «улыбкой» у граждан. На текущий момент, согласно данным Центра биометрических технологий, число россиян, зарегистрированных в единой биометрической системе, составляет около 3 млн человек. Сообщается, что 80% пользователей присоединились к системе в прошлом году.
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