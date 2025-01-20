В России во второй половине года появится единый сервис оплаты по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% (до 23 руб.) при оплате по биометрии. ...

Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% при оплате по биометрии

К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим данным

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим ...