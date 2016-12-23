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Банки через сервис НСПК вернули россиянам похищенные 100 млн рублей

УрБК, Москва, 24.06.2025. Российские банки вернули гражданам почти 100 млн руб. через сервис «Добрая воля», который в конце 2023 года запустила Национальная система платежных карт (НСПК). Об этом заявилй замдиректора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК, пишут «Ведомости».

Сервис «Добрая воля» помогает банкам добровольно возвращать гражданам похищенные средства через платформу диспутов НСПК независимо от способа кражи и конкретного платежа.

Г. Дорофеев добавил, что сумма возвращенных средств продолжает расти. Для мотивации банков НСПК может ввести межбанковское вознаграждение.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности для лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги (дропперов).
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