Банки через сервис НСПК вернули россиянам похищенные 100 млн рублей

УрБК, Москва, 23.12.2016. В 2017 году российские банки выпустят около 40 млн карт платежной системы «Мир», сообщают ...

НСПК прогнозирует выпуск банками около 40 млн карт системы «Мир» в 2017 году

УрБК, Москва, 28.09.2015. Visa отказывается от гарантированного обслуживания операций по картам российских банков. ...

Visa отказывается от гарантированного обслуживания операций по картам российских банков

УБРиР: работа через НСПК по внутрироссийским операциям ведется в полном объеме

НПСК будет штрафовать банки на 1 млн рублей, если они откажутся от ее услуг

УрБК, Москва, 23.01.2015. Национальная система платежных карт (НСПК) намерена штрафовать банки на 1 млн руб., если они ...