Банки через сервис НСПК вернули россиянам похищенные 100 млн рублей

УрБК, Москва, 23.12.2016. В 2017 году российские банки выпустят около 40 млн карт платежной системы «Мир», сообщают ...28.09.2015 Visa отказывается от гарантированного обслуживания операций по картам российских банков
УрБК, Москва, 28.09.2015. Visa отказывается от гарантированного обслуживания операций по картам российских банков. ...31.03.2015 УБРиР: работа через НСПК по внутрироссийским операциям ведется в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. С 1 апреля, согласно федеральному закону «О национальной платежной системе», ...23.01.2015 НПСК будет штрафовать банки на 1 млн рублей, если они откажутся от ее услуг
УрБК, Москва, 23.01.2015. Национальная система платежных карт (НСПК) намерена штрафовать банки на 1 млн руб., если они ...08.12.2014 НСПК в ближайшую неделю подключит банки к своему операционному центру
УрБК, Москва, 08.12.2014. «Национальная система платежных карт» (НСПК) в ближайшую неделю начнет подключать банки к ...