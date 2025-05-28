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Вчера, 17:24

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

УрБК, Москва, 17.06.2025. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности для лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги (дропперов). Новыми положениями дополняется статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», пишет ТАСС.

Согласно нововведениям, дропперам за мошеннические действия будет грозить штраф до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что данный законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ в мае. В том же месяце его приняли в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Граждане смогут оформить на себя не более 20 карт, в одном банке — максимум пять. С данной инициативой выступил ЦБ. По мнению регулятора, такая мера поможет в борьбе с дропперами, так как злоумышленники часто используют карты для денежных манипуляций.

Отметим, что кибермошенники регулярно придумывают новые схемы обмана граждан.
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