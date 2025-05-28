Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

УрБК, Москва, 28.05.2025. Россиян не будут наказывать, если они случайно передадут свою банковскую карту мошенникам. Об ...26.05.2025 В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт
В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ...26.05.2025 В России с осени запретят гражданам иметь более 20 банковских карт
УрБК, Москва, 26.05.2025. В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают ...28.04.2025 Дропперам будет грозить лишение свободы на срок до шести лет
Правительство РФ разработало поправки в статью 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей», которые установят ...28.04.2025 Дропперам будет грозить лишение свободы на срок до шести лет
УрБК, Москва, 28.04.2025. Правительство РФ разработало поправки в статью 187 УК «Неправомерный оборот средств ...