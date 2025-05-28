Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

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В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ...

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УрБК, Москва, 26.05.2025. В России с осени установят лимит выпуска банковских карт на одного человека. Об этом сообщают ...

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