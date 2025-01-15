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15.01.2025

К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим данным

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим данным. Об этом пишут «Известия».

По словам старшего вице-президента Сбербанка Дмитрия Малых, в текущем году банк планирует увеличить число терминалов с оплатой по биометрии до 2 млн устройств. Кроме того, кредитная организация представит рынку более современные модели платежных устройств, которые смогут заменить до 80% парка Сбербанка. Это до 50% всех банковских терминалов в России, добавил эксперт.

Также в ближайшее время Альфа-банк планирует заменить четверть из 400 тыс. терминалов на более современные устройства с возможностью оплаты лицом.

При этом эксперты предупреждают, что биометрические данные нуждаются в более строгих мерах защиты, так как мошенники будут стремиться их украсить или заменить.

По данным Центробанка РФ, на 1 октября 2024 года в сфере торговли задействовано 4,2 млн электронных терминалов.
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