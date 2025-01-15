К концу 2025 года каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату по биометрическим данным

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2014. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) рост оборотов по торговому ...05.09.2013 СКБ-банк» вошел в топ-20 самых «банкоматных» кредитных организаций страны
ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 самых «банкоматных» кредитных организаций страны. Об этом свидетельствуют данные ...05.09.2013 ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 самых «банкоматных» кредитных организаций страны
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2013. ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-20 самых «банкоматных» кредитных организаций страны. Об этом ...25.06.2010 Уральский банк Сбербанка России продолжает информационную кампанию «Плати легко со Сбербанком России!»
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2010. Уральский банк Сбербанка России предоставляет своим клиентам возможность получить ...16.02.2009 В Курганской области доля банковских карт Сбербанка России превысила 80%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2009. Количество банковских карт, эмитированных отделениями Сбербанка России в Курганской ...