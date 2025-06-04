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Российские власти предложили разрешить продажу товаров для взрослых на маркетплейсах по биометрии

УрБК, Москва, 25.07.2025. Российские власти планируют запустить пилотный проект по продаже товаров для взрослых (18+) на маркетплейсах по данным из Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на поручение аппарата правительства РФ.

По мнению руководителя аппарата Дмитрия Григоренко, использование биометрии станет надежной гарантией подтверждения возраста покупателями. Впрочем, по его словам, говорить о деталях эксперимента пока рано.

Отмечается, что пилотный проект не затронет табачную и алкогольную продукцию. Однако при успешном завершении эксперимента продажа через ЕБС может распространиться и на нее.

Представитель АО «Центр биометрических технологий» отметил, что сервис подтверждения возраста будет внедрен в вендинговые аппараты уже в III квартале 2025 года. На кассах самообслуживания сервис должен появиться во втором полугодии.
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