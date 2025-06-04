Российские власти предложили разрешить продажу товаров для взрослых на маркетплейсах по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью ...

В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью биометрии

УрБК, Москва, 12.05.2025. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при продаже алкоголя и ...

В России предложили продавать алкоголь по биометрии

В России до начала лета запустят сервис для заселения в гостиницу по биометрии

УрБК, Москва, 23.04.2025. В России до начала лета запустят сервис для заселения в гостиницу по подтвержденным ...