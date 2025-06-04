Российские власти предложили разрешить продажу товаров для взрослых на маркетплейсах по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В России в ближайшие месяцы запустят сервис для подтверждения возраста с помощью ...12.05.2025 В России предложили продавать алкоголь по биометрии
УрБК, Москва, 12.05.2025. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при продаже алкоголя и ...23.04.2025 В России до начала лета запустят сервис для заселения в гостиницу по биометрии
УрБК, Москва, 23.04.2025. В России до начала лета запустят сервис для заселения в гостиницу по подтвержденным ...20.01.2025 В России во второй половине года появится единый сервис оплаты по биометрии
УрБК, Москва, 20.01.2025. Во второй половине 2025 года в России появится единый сервис оплаты по биометрии. «Сбербанк» ...22.03.2024 В России во II полугодии в тестовом режиме начнет работать сервис заселения в гостиницы по биометрии
УрБК, Москва, 22.03.2024. В России во II полугодии 2024 года в тестовом режиме начнет работать сервис по заселению в ...