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Вчера, 15:01

Россиян будут обслуживать в МФЦ по биометрии

УрБК, Москва, 05.04.2024. До конца 2024 года в России запустят пилотный проект по внедрению обслуживания во многофункциональных центрах (МФЦ) на основании данных биометрии без предъявления паспорта. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Нововведение протестируют в трех регионах: Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях. В дальнейшем по результатам пилотного проекта планируется распространить инициативу и на другие регионы РФ.

«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — пишет издание.

Доступ к новому формату обслуживания получат граждане, зарегистрировавшие свою подтвержденную биометрию в ЕБС. Сделать это можно в банковских отделениях.
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