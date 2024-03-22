Россиян будут обслуживать в МФЦ по биометрии

УрБК, Москва, 22.03.2024. В России во II полугодии 2024 года в тестовом режиме начнет работать сервис по заселению в ...12.01.2024 В метрополитене Екатеринбурга в 2024 году появится оплата проезда по биометрии
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Правительство РФ утвердило в декабре 2023 года «дорожные карты» по запуску систем ...10.01.2020 Российские банки отстают от планов ЦБ по сбору биометрии физлиц
УрБК, Москва, 10.01.2020. По оценкам экспертов, сбор биометрических данных россиян осуществляется менее чем в 40% ...18.07.2019 Российские юрлица получат доступ к биометрической системе до конца года
УрБК, Москва, 18.07.2019. Банк России до конца года планирует запустить пилотный проект, позволяющий компаниям получать ...26.06.2019 Российские компании смогут получать банковские услуги дистанционно на основании биометрии
УрБК, Москва, 26.06.2019. Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании ...