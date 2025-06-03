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03.06.2025

В Екатеринбурге в текущем году обновят почти 32 км автодорог

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. В Екатеринбурге в нынешнем году обновят почти 32 км автодорог. Ремонт пройдет на 34 участках улично-дорожной сети. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 12 участков. Их площадь составит 256 тыс. кв. м, а протяженность — 13,4 км. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Интенсивный трафик истачивает дорожное полотно, поэтому ежегодно проводим большую работу по обновлению транспортных артерий города. Безопасность водителей и пешеходов — один из важнейших приоритетов» — отметил А. Орлов.

Градоначальник сообщил, что на сегодняшний день работы ведутся на 15 участках. Рабочие проводят замену асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, устанавливают бортовые камни, понижают бордюры на пешеходных переходах. На всех этапах работ на каждом из объектов специалистами службы заказчика осуществляется тщательный контроль.

Напомним, что ранее глава города сообщил, что в уральской столице в текущем году планируется нанести более 330 тыс. кв. м дорожной разметки, из них свыше 115 тыс. — термопластиком.

«Он используется на самых загруженных участках дорог, поскольку является более долговечным. Чтобы не доставлять неудобств автомобилистам, бригады специалистов работают по ночам», — отмечал А. Орлов.
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