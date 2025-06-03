В Екатеринбурге в текущем году обновят почти 32 км автодорог

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. В Екатеринбурге обновят более 330 тыс. кв. м разметки на дорогах. Об этом заявил в ...15.05.2025 В Екатеринбурге увеличили план по ремонту дорог в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге увеличили план по ремонту дорог в текущем году, сообщает департамент ...14.03.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 30 участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбурге в текущем году планируется отремонтировать 410 тыс. кв. м дорог, ...29.01.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...