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03.06.2025

Российские банки снизили ставки по вкладам на 0,3-2 п.п. перед заседанием ЦБ

УрБК, Москва, 03.06.2025. Четыре российских банка из топ-10 снизили ставки по вкладам перед заседанием Банка России по ключевой ставке, пишут «РБК Инвестиции».

Отмечается, что доходность депозитов уменьшилась у Т-банка, Совкомбанка, Газпромбанка и Альфа-банка.

Ставки по вкладам на шесть месяцев в среднем снизились на 0,3-2 п. п, на 12 месяцев — 1-1,2 п. п., на три месяца — на 0,3-0,5 п. п.

Напомним, что в пятницу, 6 июня, состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Мнения аналитиков разделились. Одни прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%, другие ожидают снижение показателя до 19-20%.
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