Российские банки снизили ставки по вкладам на 0,3-2 п.п. перед заседанием ЦБ

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Банк России может в июне снизить ключевую ставку до 19%. Об этом рассказала УрБК ...23.04.2025 Аналитики прогнозируют снижение ставок по депозитам и некоторым видам кредитов
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2025. Очередное сохранение ключевой ставки может усилить начавшуюся тенденцию к снижению ...02.04.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 20,28%
УрБК, Москва, 02.04.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде марта ...29.10.2024 Российские банки массово поднимают ставки по вкладам
Банки РФ массово повышают доходность по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА «Новости». Так, например, ...29.10.2024 Российские банки массово поднимают ставки по вкладам
УрБК, Москва, 29.10.2024. Банки РФ массово повышают доходность по вкладам после роста ключевой ставки ЦБ, сообщает РИА ...