В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог

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УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов. Работы ...

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УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и ...

В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...

Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Свердловской области ...

На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...