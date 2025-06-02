В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов. Работы ...19.02.2025 В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и ...29.01.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...11.12.2024 Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Свердловской области ...08.06.2018 На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...