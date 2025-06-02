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02.06.2025

В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них 172 км — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

Он отметил, что работы идут на 86 участках. Среди ремонтируемых объектов — 28 мостов и путепроводов. Работы проходят в ночное время, чтобы не создавать помех автомобилистам.

Д. Паслер также сообщил, что до 2030 года планируется привести в нормативное состояние 85% опорной сети, включающей в себя ключевые дороги области.
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