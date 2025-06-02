Объем параллельного импорта в РФ в марте снизился до 2 млрд долларов США

Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в ...19.12.2022 Объем параллельного импорта в РФ превысил 20 млрд долл. США
Объем параллельного импорта в Россию со дня установления данного режима превысил 20 млрд долл. США. За восемь месяцев ...19.12.2022 Объем параллельного импорта в РФ превысил 20 млрд долл. США
УрБК, Москва, 19.12.2022. Объем параллельного импорта в Россию со дня установления данного режима превысил 20 млрд ...15.08.2022 Объем параллельного импорта в РФ достиг 6,5 млрд долларов США
Стоимость ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров составила 6,5 млрд долл. США. К концу года объем ...15.08.2022 Объем параллельного импорта в РФ достиг 6,5 млрд долларов США
УрБК, Москва, 15.08.2022. Стоимость ввезенных в Россию в рамках параллельного импорта товаров составила 6,5 млрд долл. ...