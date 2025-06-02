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02.06.2025

Объем параллельного импорта в РФ в марте снизился до 2 млрд долларов США

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России постепенно снижается объем параллельного импорта. За I квартал 2025 года он составил 6,8 млрд долларов США. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в прошлом году среднемесячный объем параллельного импорта достигал 3 млрд долл. США. Однако в текущем году показатели заметно уменьшились: в январе объем составил 2,3 млрд долл., в феврале — 2,5 млрд, а в марте — уже 2 млрд долл.

Отмечается, что сильнее всего показатели падают в сегменте электроники, реакторов, котлов, оборудования и механических устройств. Это связано с насыщением внутреннего рынка отечественными товарами, а также продукцией из дружественных стран.
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