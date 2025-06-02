Программу параллельного импорта в РФ планируют продлить до 2026 года

УрБК, Москва, 02.06.2025. В России постепенно снижается объем параллельного импорта. За I квартал 2025 года он составил ...15.05.2025 Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов
УрБК, Москва, 15.05.2025. Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов, соответствующий ...25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц
Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. Падение отмечено в ...25.12.2024 Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился до 3 млрд долларов США в месяц
УрБК, Москва, 25.12.2024. Объем ввоза продукции по параллельному импорту снизился с 4 до 3 млрд долларов США в месяц. ...02.09.2022 Программу параллельного импорта в РФ продлят на 2023 год
УрБК, Москва, 02.09.2022. Срок действия программы параллельного импорта в России будет увеличен. Об этом рассказал ...