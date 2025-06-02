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Вчера, 18:01

Программу параллельного импорта в РФ планируют продлить до 2026 года

УрБК, Москва, 23.06.2025. Программу параллельного импорта в РФ планируется продлить до 2026 года. Соответствующее предложение планирует подготовить Минпромторг России, заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов, пишет ТАСС.

Замминистра также сообщил, что перечень товаров, поставляемых таким образом, регулярно обновляется. Следующее обновление планируется осенью этого года.

При этом Р. Чекушов отметил, что в последний год количество брендов, подлежащих параллельному импорту, сокращается в связи с импортозамещением и переходом на официальные поставки.

Как ранее писал УрБК, сильнее всего поставки снижаются в сегменте электроники, реакторов, котлов, оборудования и механических устройств.
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