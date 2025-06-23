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Вчера, 10:17

Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 года довести долю использования российской радиоэлектроники до 60%

УрБК, Москва, 31.07.2025. Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю использования радиоэлектронной продукции (РЭП) российского происхождения, пишут «Ведомости».

Прирост количества используемой отечественной радиоэлектроники должен составлять не менее 15%. Об этом говорится в методических рекомендациях по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, которые 4 июля были одобрены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

Уточняется, что в расчете 60%-ной доли будут учитываться клиентские устройства (ПК, ноутбуки, моноблоки, тонкие клиенты), серверы (в том числе системы хранения данных, СХД), сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы, межсетевые экраны), телекоммуникационное оборудование, промышленные компьютеры и контроллеры.

Ранее замминистр промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщал, что в России постепенно снижается объем параллельного импорта. За I квартал 2025 года он составил 6,8 млрд долл. США. Сильнее всего показатели падают в сегменте электроники, реакторов, котлов, оборудования и механических устройств. Это связано с насыщением внутреннего рынка отечественными товарами, а также продукцией из дружественных стран.
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