Потребительский интерес к отечественной вычислительной технике за год вырос на 68%

УрБК, Москва, 01.08.2025. Около трети всех российских компаний управляют проектами на зарубежном софте, таком как ...Вчера, 10:17 Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 года довести долю использования российской радиоэлектроники до 60%
УрБК, Москва, 31.07.2025. Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю ...14.07.2025 94% россиян верят в возвращение в страну западных брендов
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. 94% опрошенных россиян верят в возвращение в страну ушедших западных брендов. При этом ...13.05.2025 Более 80% автозаводов продолжают работу в России, несмотря на уход иностранных брендов
УрБК, Москва, 13.05.2025. В России в 2025 году 83% автозаводов продолжают работу, несмотря на уход иностранных брендов. ...20.03.2025 Средний чек россиян в точках общепита за год вырос на 13%
УрБК, Москва, 20.03.2025. Средний чек россиян в точках общепита за период с 1 января по 15 марта составил 1,3 тыс. ...