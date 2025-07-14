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Потребительский интерес к отечественной вычислительной технике за год вырос на 68%

УрБК, Москва, 01.08.2025. Интерес россиян к отечественной вычислительной технике вырос с I половины 2024 года по аналогичный период 2025 года на 68%. Об этом говорится в исследовании аналитиков школы онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, пишет «ТАСС».

Наиболее заметный рост продемонстрировали бренды Fplus, ICL, Dexp, iRU и NEMIFIST. В структуре спроса доминируют ноутбуки (44%), персональные компьютеры (25%), планшеты (13%), затем следуют периферийные устройства (11%) и мобильные телефоны (7%).

Авторы исследования полагают, что интерес россиян к отечественной технике стимулируется ростом узнаваемости российских брендов и укреплением потребительской лояльности, а также системными маркетинговыми инициативами компаний, включая активное присутствие социальных сетях.

Однако в условиях высокой конкуренции требуется последовательная государственная политика по стимулированию развития вычислительной техники российских брендов, резюмируют эксперты.

Ранее Правительство России рекомендовало госсектору к 1 января 2028 г. довести до 60% долю использования радиоэлектронной продукции (РЭП) российского производства.
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