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02.06.2025

В российских самолетах в 2027-2028 годах может появиться интернет

УрБК, Москва, 02.06.2025. В самолетах отечественного производства в 2027-2028 годах может появиться возможность пользоваться интернетом. Об этом заявил замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет ТАСС.

Он сообщил, что эта опция появится через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» в 2027 году. По его словам, данная услуга будет востребована у россиян.

«Мы видим, что около 67% пассажиров по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен», — заявил Д. Агафонов.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время посещения Уральского завода гражданской авиации рассказывал, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» будет доработан и выпущен в соответствии с госконтрактом.
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