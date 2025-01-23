«МегаФон» и БЮРО 1440 заключили договор о подключении станций к спутниковому интернету

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Сотовый оператор «МегаФон», Группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о ...29.10.2020 «МегаФон» начал разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных
УрБК, Москва, 29.10.2020. Компания «МегаФон» начала разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных. ...12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...04.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции стандарта связи четвертого поколения ...04.06.2013 ОАО «МегаФон» первым начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2013. ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции ...