«МегаФон» и БЮРО 1440 заключили договор о подключении станций к спутниковому интернету

УрБК, Москва, 23.01.2025. «МегаФон» и аэрокосмическая компания БЮРО 1440 заключили договор о подключении станций к спутниковому интернету. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Отмечается, что компания стала первым федеральным оператором связи, который заключил комплексный договор о подключении к каналам спутниковой связи БЮРО 1440 своих станций. На первом этапе планируется подключить 500 станций. Благодаря этому клиенты «МегаФона» будут пользоваться спутниковым интернетом нового поколения.



Отметим, что система спутниковой связи БЮРО 1440 предлагает ряд значительных преимуществ благодаря своей низкоорбитальной группировке. Она позволяет подключать базовые станции в труднодоступных регионах, где прокладка волоконно-оптической сети либо невозможна, либо нецелесообразна. Кроме того, низкая орбита существенно повышает скорость передачи данных и сокращает сетевую задержку по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. Это обеспечивает более качественное соединение и делает интернет-доступ более стабильным и быстрым для пользователей в удаленных районах.



«МегаФон» является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие — ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов, подчеркнув, что работы по подключению требуют использования спутниковой связи. Сотрудничество с БЮРО 1440 укрепит лидирующие позиции «МегаФона» за счет предоставления качественных услуг.