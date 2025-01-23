УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2025

«МегаФон» и БЮРО 1440 заключили договор о подключении станций к спутниковому интернету

УрБК, Москва, 23.01.2025. «МегаФон» и аэрокосмическая компания БЮРО 1440 заключили договор о подключении станций к спутниковому интернету. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Отмечается, что компания стала первым федеральным оператором связи, который заключил комплексный договор о подключении к каналам спутниковой связи БЮРО 1440 своих станций. На первом этапе планируется подключить 500 станций. Благодаря этому клиенты «МегаФона» будут пользоваться спутниковым интернетом нового поколения.

Отметим, что система спутниковой связи БЮРО 1440 предлагает ряд значительных преимуществ благодаря своей низкоорбитальной группировке. Она позволяет подключать базовые станции в труднодоступных регионах, где прокладка волоконно-оптической сети либо невозможна, либо нецелесообразна. Кроме того, низкая орбита существенно повышает скорость передачи данных и сокращает сетевую задержку по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. Это обеспечивает более качественное соединение и делает интернет-доступ более стабильным и быстрым для пользователей в удаленных районах.

«МегаФон» является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие — ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов, подчеркнув, что работы по подключению требуют использования спутниковой связи. Сотрудничество с БЮРО 1440 укрепит лидирующие позиции «МегаФона» за счет предоставления качественных услуг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.12.2021 ВТБ вложит 2 млрд рублей в проект «МегаФона» по созданию низкоорбитальных спутников

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Сотовый оператор «МегаФон», Группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о ...

29.10.2020 «МегаФон» начал разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных

УрБК, Москва, 29.10.2020. Компания «МегаФон» начала разработку системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных. ...

12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...

04.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге

ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции стандарта связи четвертого поколения ...

04.06.2013 ОАО «МегаФон» первым начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2013. ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (332)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18