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Минпромторг РФ: Первая партия самолетов «Байкал» будет поставлена в конце 2026 года

УрБК, Москва, 02.07.2025. Первая партия самолетов «Байкал» будет поставлена в конце 2026 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, сообщает ТАСС.

По словам А. Алиханова, первые пять самолетов будут переданы авиакомпании «Аврора».

Напомним, ранее стало известно, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» будет доработан и выпущен в соответствии с госконтрактом. Его предполагается производить на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.
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