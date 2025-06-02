Минпромторг РФ: Первая партия самолетов «Байкал» будет поставлена в конце 2026 года

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УрБК, Москва, 02.06.2025. В самолетах отечественного производства в 2027-2028 годах может появиться возможность ...

Работа над «Байкалом» будет завершена в срок

Контракт на создание нового самолета малой авиации будет реализован вовремя ...

Минфин РФ: Власти не будут экономить на создании самолета «Байкал»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти не будут экономить на создании самолета «Байкал», ...

Минфин РФ: Власти не будут экономить на создании самолета «Байкал»

УрБК, Москва, 26.05.2025. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти не будут экономить на ...

В Екатеринбурге построят ангар для испытаний техники для санитарной авиации и авиалесоохраны за 720 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на площадке «Уктус» появится здание для сервисного обслуживания и ...