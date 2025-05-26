УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:03

УЗГА поставит 50 «Байкалов» в Сибирский, Дальневосточный федеральные округа и в Краснодарский край

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА») поставит 50 самолетов «Байкал» в Сибирский, Дальневосточный федеральные округа и в Краснодарский край. Об этом написал врио свердловского губернатора Денис Паслер в своем Телеграм-канале.

«Продукция нашего Уральского завода гражданской авиации по-настоящему востребована: предприятие заключило на Восточном экономическом форуме четыре контракта на поставку 50 бортов. Предприятия альянса «Аэрохимфлот» будут использовать «Байкалы» для лесоавиационных работ, поисково-спасательных операций, аэрофотосъемки, транспортно-связных работ и авиационно-химических работ. Технику планируется поставить с 2027 по 2031 годы, а Государственная транспортная лизинговая компания обеспечит их передачу в лизинг по льготным ставкам при государственной поддержке», — отметил Денис Паслер.

Генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев отметил, что «Байкалы» будут способствовать повышению транспортной доступности дальневосточного региона.

«Мы давно сотрудничаем с регионом, достигнуты весомые результаты — расширяется маршрутная сеть, повышается безопасность и качество авиауслуг. Нам, как институту развития, важно видеть, что и государство, и бизнес вместе работают над усилением технологического суверенитета нашей страны, спрос на продукцию отечественного авиастроения растет с каждым годом», — сказал М. Парнев.

ЛМС-901 «Байкал» — девятиместный легкий многоцелевой самолет для местных воздушных линий. Он разрабатывается на замену самолетов Ан-2 и Ан-3.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
