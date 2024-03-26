В Свердловской области в серийное производство самолетов вложат 60 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в министерство экономического ...27.01.2023 Уральский завод гражданской авиации попал под американские санкции
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Минфин США обновил список лиц и организаций, в отношении которых вводятся экономические ...26.08.2022 В Екатеринбурге построят ангар для испытаний техники для санитарной авиации и авиалесоохраны за 720 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на площадке «Уктус» появится здание для сервисного обслуживания и ...10.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что УЗГА начнет поставлять самолеты «Байкал» в Красноярский край
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), являющийся резидентом особой экономической ...27.05.2022 Свердловская область получит 1 млрд рублей на строительство производственного комплекса УЗГА
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. Свердловская область получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство ...