В Свердловской области в серийное производство самолетов вложат 60 млрд рублей

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в МЭР предложение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Минфин США обновил список лиц и организаций, в отношении которых вводятся экономические ...

В Екатеринбурге построят ангар для испытаний техники для санитарной авиации и авиалесоохраны за 720 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге на площадке «Уктус» появится здание для сервисного обслуживания и ...