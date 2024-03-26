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В Свердловской области в серийное производство самолетов вложат 60 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В Свердловской области в серийное производство самолетов вложат 60 млрд руб. Из них 30 млрд руб. инвестирует Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), а еще 30 млрд руб. будет направлено из областного бюджета. Соответствующее соглашение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Проект будет реализован на территории особой экономической зоны «Титановая долина», пишет ТАСС.

«Предполагается, базовая [сумма] сейчас, что УЗГА будет инвестировать порядка 30 млрд рублей. Это их часть. И область, собственно говоря, примерно 30 млрд руб. Фактически это [будет] завод полного цикла», — сообщил генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

Первый заместитель генерального директора АО «УЗГА» Алексей Пахтусов отметил, что реализация проекта позволит создать более 3 тыс. рабочих мест. Новое производство УЗГА было введено в ОЭЗ в 2023 году, теперь планируется его масштабное расширение. На площадке планируется запустить серийное производство самолетов «Байкал» и «Ладога», которые станут основными для малой и среднемагистральной авиации России.
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