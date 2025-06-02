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02.06.2025

В Екатеринбурге состоялся ежегодный семинар «День недвижимости»

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Екатеринбурге состоялся ежегодный семинар «День недвижимости». Его посетили более 800 человек. Мероприятие прошло в Уральском государственном горном университете. Организатором выступила Уральская палата недвижимости при содействии Российской гильдии риелторов.

В Екатеринбурге состоялся ежегодный семинар «День недвижимости»

В рамках мероприятия представители власти и эксперты отрасли обсудили актуальные темы 2025 года: особенности сделок, правила сдачи квартир иностранным гражданам и методы защиты от мошенников в цифровую эпоху.

С приветственным словом выступили президент УПН Василий Олейников и заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам УБК ГУ МВД России по Свердловской области Артем Чебыкин представил обзор типичных мошеннических схем и способы противодействия им. Он отметил рост числа киберпреступлений на 35% за год и дал рекомендации по защите личных данных, а также призвал риэлторов быть особенно внимательными при заключении сделок с пожилыми клиентами при продаже ими единственного жилья по заниженной стоимости.

В Екатеринбурге состоялся ежегодный семинар «День недвижимости»

Исполнительный директор департамента торгового финансирования ПАО «Сбербанк» Андрей Дрягин рассказал о преимуществах использования банковского аккредитива (посредничества банка при расчетах) при оформлении крупных сделок. Данный инструмент используется для снижения рисков при невозможности одномоментного завершения сделки.

Вице-президент Уральской палаты недвижимости и председатель комитета по загородной недвижимости Эдуард Богданов представил обзор рынка ИЖС, отметив изменения покупательского поведения. Так, в нынешнем году все большим спросом стали пользоваться одноэтажные дома и участки меньшей площади. Продажи двухэтажных домов сократились до 30%. При этом продажи в целом за последние 10 месяцев упали на 80%, а цены за пять лет поднялись на 83%.

Также в ходе мероприятия специалисты управления Росреестра, министерства социальной политики и других госструктур рассказали участникам о последних изменениях в законодательстве и провели консультации по приватизации, оформлению наследства и прочим вопросам, связанным с недвижимостью.

В Екатеринбурге состоялся ежегодный семинар «День недвижимости»

Помимо этого, в завершении мероприятия для риелторов был проведен тренинг частнопрактикующего юриста Татьяны Байдуковой «Как правильно работать с арестами, запретами, вынесенными службой судебных приставов».

Фото предоставлены организаторами мероприятия
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