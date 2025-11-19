Вторичку обложили судами

Российские риелторы в последние месяцы столкнулись с новой проблемой, которая усложнила им работу на вторичном рынке жилья. В ряде городов России в суды начали поступать иски о расторжении сделок купли-продажи квартир. Истцы требовали аннулировать договора, ссылаясь на то, что жилье было продано под влиянием мошенников. Закон, как показала практика, оказался на стороне продавцов: покупатели остались без жилья и денег, а сами риелторы пока лишь разводят руками.

Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников признал, что ситуация с расторжением договоров, «заключенных под воздействием мошенников», — на сегодня одна из самых актуальных на рынке. Хотя в Екатеринбурге, к слову, о подобных прецедентах не было слышно. Глава УПН полагает, что такие иски стали возможными из-за пробелов в законодательстве, устранение которых уже обсуждается в Российской гильдии риэлторов.

Однако поступившие инициативы (как, например, предложение по установлению необратимости сделок) требуют доработки на соответствие Конституции РФ, пояснил УрБК президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.

«Пока 100% рецепта и гарантий, как этого избежать, нет. Пока коллеги лишь обсуждают инициативы и предложение. По-хорошему перед каждой сделкой нужно проводить целое расследование, других способов обезопасить сделку нет», — пояснил Артемий Шурыгин.

Никто из опрошенных УрБК экспертов не смог даже спрогнозировать, когда идеи по устранению пробелов будут оформлены в законодательные инициативы и уйдут на рассмотрение нижней палаты парламента. Между тем недобросовестные игроки, как полагает президент УПН, лишь подогревают тему.

«Пока на продажи на вторичном рынке это не влияет. На мой взгляд, сейчас эту тему искусственно подогревают», — констатировал Василий Олейников.

По его мнению, сами эти истории активно распространяются с подачи нечистоплотных игроков на рынке недвижимости на фоне высокой конкуренции в этой сфере.

Президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин сказал УрБК, что отчасти разделяет эту версию. Однако подчеркнул, что на спрос сегодня влияют не столько подобные иски, сколько общая ситуация на рынке (в первую очередь, заградительная ставка по ипотеке).

Кто может стоять за этим «разогревом», в риелторском сообществе сказать затрудняются. Вместе с тем руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг еще на прошлой неделе отмечал, что такие случаи все-таки ударят по вторичному рынку.

«Когда люди покупают жилье, добросовестные приобретатели на вторичном рынке остаются без него, суд не присуждает ни денег, ни возврата, оставляет квартиру тем, кто поверил мошенникам. Это разрушает доверие к вторичному рынку», — заявил М. Гольдберг на XIX Московском форуме лидеров рынка недвижимости (цитата по РИА Новости. Недвижимость).

Эксперт «Дом.РФ» отметил, что от удара по вторичному рынку страдает и сегмент новостроек. Ведь в 70% случаев для приобретения жилья на первичном рынке участники сделки используют средства от продажи своего старого жилья на вторичном рынке.

Органы власти (Минюст РФ, Минстрой РФ или ФАС) в ситуацию пока не вмешиваются и не комментируют. Без них законодатели не получают четкого сигнала о необходимых инициативах и скорости принятия решений.