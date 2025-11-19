Президент УПН заявил о влиянии нечистоплотных игроков на разрыв сделок на вторичном рынке

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. Тема с массовым расторжением сделок на вторичном рынке жилья, когда продавцы ссылаются на воздействие мошенников, может подогреваться искусственно. Об этом на полях Уральского форума недвижимости в Екатеринбурге заявил президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

По его мнению, в условиях высокой конкуренции некоторые игроки могли воспользоваться резонансными историями. Однако реального понимания, как такие прецеденты влияют на вторичный рынок, у риелторского сообщества нет.

«Мы не видим, чтобы это влияло на продажи на вторичном рынке жилья. Статистики на этот счет пока нет, полагаю, что она появится через месяц», — сказал Василий Олейников.

Напомним, что ранее певице Ларисе Долиной удалось через суд вернуть себе квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. При этом возвращать покупателям деньги артистку суд не обязал. После того, как эта история получила огласку, в суды начали поступать иски от граждан, утверждавших, что они продали свои квартиры под влиянием мошенников. В основном суды выносили решение в пользу истцов.