ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202510:08

Президент УПН заявил о влиянии нечистоплотных игроков на разрыв сделок на вторичном рынке

Фото: Уральский форум недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. Тема с массовым расторжением сделок на вторичном рынке жилья, когда продавцы ссылаются на воздействие мошенников, может подогреваться искусственно. Об этом на полях Уральского форума недвижимости в Екатеринбурге заявил президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

По его мнению, в условиях высокой конкуренции некоторые игроки могли воспользоваться резонансными историями. Однако реального понимания, как такие прецеденты влияют на вторичный рынок, у риелторского сообщества нет.

«Мы не видим, чтобы это влияло на продажи на вторичном рынке жилья. Статистики на этот счет пока нет, полагаю, что она появится через месяц», — сказал Василий Олейников.

Напомним, что ранее певице Ларисе Долиной удалось через суд вернуть себе квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. При этом возвращать покупателям деньги артистку суд не обязал. После того, как эта история получила огласку, в суды начали поступать иски от граждан, утверждавших, что они продали свои квартиры под влиянием мошенников. В основном суды выносили решение в пользу истцов.

Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202511:18

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
26 февраля 201311:18

Команда ОАО «Номос-банк» переходит в ООО «Инбанк»

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2013. Практически весь менеджмент Номос-Банка, покинувший его из-за сделки с финансовой корпорацией «Открытие», перешел на работу в другой банковский проект группы «ИСТ» — Инбанк, не вошедший в периметр сделки с ФК, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, в пятницу акционеры группы «ИСТ» утвердили новый состав набсовета Инбанка (входит в группу Номос-Банка). В него вошли семь человек, представляющих интересы группы «ИСТ», в том числе покидающие с 27 февраля набсовет Номос-Банка его председатель Николай Добринов, вице-президент по финансам группы «ИСТ» Константин
14 ноября 202511:18

В Екатеринбурге 18 и 19 ноября пройдет XVII Уральский форум недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2025. В Екатеринбурге с 18 по 19 ноября 2025 года в Azimut Аэропорт Отель состоится XVII Уральский форум недвижимости. Отраслевое мероприятие проводится уже на протяжении 17 лет Уральской палатой недвижимости (УПН) и объединяет профессионалов на одной площадке, говорится в сообщении пресс-службы мероприятия. В этом году форум, не считая екатеринбургских специалистов, соберет коллег из Оренбурга, Уфы, Челябинска, Кургана, Перми, Тюмени и Нижнего Новгорода. Участникам будут доступны 150 спикеров, 14 тематических секций, 9 мастер-классов и возможность нетворкинга в
14 октября 202511:18

В Екатеринбурге 18–19 ноября состоится XVII уральский форум недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2025. В Екатеринбурге 18–19 ноября в «Azimut Аэропорт Отель» пройдет XVII уральский форум недвижимости. 2 тыс. представителей отрасли обсудят рынок недвижимости в условиях высокой ключевой ставки и корректировки льготных ипотечных программ. Всего на мероприятии будет 14 профессиональных секций. Отдельная секция будет посвящена курортной и туристической недвижимости России и Свердловской области. Традиционно на форуме запланирована секция по аналитике рынка недвижимости, которую возглавит аналитик УПН Михаил Хорьков. Новинкой станет секция по использованию ИИ в работе
10 сентября 201011:18

ОАО «Ханты-Мансийский банк» станет собственностью ОАО «Номос-банк»

УрБК, Москва, 10.09.2010. Группа ИСТ упрощает структуру владения Ханты-Мансийским банком — в скором будущем его основным собственником станет также подконтрольный ИСТ Номос-банк. Такие действия владельцы банков предпринимают перед выходом на IPO, рассчитывая, избежав объединения банков, сохранить клиентов и одновременно привлечь инвесторов, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, вчера Номос-банк сообщил, что направил в Федеральную антимонопольную службу РФ ходатайство на приобретение 52,5% акций Ханты-Мансийского банка (ХМБ), которые в настоящее время контролируются акционерами