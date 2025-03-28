Роспотребнадзор выписал более 11,57 млн рублей штрафных санкций сети дискаунтеров «Светофор»

УрБК, Москва, 28.03.2025. В сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявили 34 млн нарушений. Об этом ...24.02.2025 Свердловский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в магазинах «Светофор»
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Роспотребнадзор по Свердловской области выявил грубые нарушения в магазинах «Светофор», ...11.02.2025 В 16 челябинских магазинах «Светофор» выявили нарушения ветеринарного законодательства
УрБК, Челябинск, 11.02.2025. В 16 магазинах сети «Светофор», расположенных в Челябинской области, выявили нарушения ...12.02.2024 Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию сети магазинов «Светофор» в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками ...21.11.2019 Свердловский Роспотребнадзор с начала года забраковал 9,5 тонн рыбной продукции
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 10 месяцев 2019 года ...