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Роспотребнадзор выписал более 11,57 млн рублей штрафных санкций сети дискаунтеров «Светофор»

УрБК, Москва, 10.04.2025. Роспотребнадзор выписал более 11,57 млн руб. штрафных санкций сети дискаунтеров «Светофор» и составил более 2,6 тыс. протоколов об административном правонарушении проверил, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что что территориальными органами ведомства, были проведены контрольные мероприятия в отношении 1 тыс. 485 объектов, работающих под торговой маркой «Светофор», проверены все 58 хозяйствующих субъектов, находящихся в 45 субъектах Российской Федерации.
«В лабораториях было исследовано 8 тыс.106 проб, из них не соответствовали гигиеническим требованиям — 879. Наибольшее количество несоответствующих проб продукции обнаружено в категориях: молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, кондитерская продукция, птица, яйца и продукты их переработки», — сообщили в пресс-службе.

Во время проверок была изъято из оборота 5,7 тыс. партий продукции, не соответствующей требованиям, общим весом более 300 тонн, также судом была приостановлена деятельность 76 объектов торговли, выдано 675 предписаний об устранении обнаруженных нарушений и приостановили 24 декларации о соответствии.

Ранее уральский Россельхознадзор выявил в 16 магазинах сети «Светофор», расположенных в Челябинской области, нарушения ветеринарного законодательства и технических регламентов.

В общей сложности, в сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявили 34 млн нарушений.
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