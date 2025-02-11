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В сети «Светофор» за два года выявили 34 млн нарушений

УрБК, Москва, 28.03.2025. В сети дискаунтеров «Светофор» за два последних года выявили 34 млн нарушений. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной Центром развития перспективных технологий (оператором системы маркировки товаров «Честный знак»), пишет «Коммерсантъ»

Большая часть нарушений (около 23,2 млн случаев) связана с несоблюдением требований работы касс. Около 4,3 млн приходится на попытки скопировать легальные коды маркировки при продаже неучтенных товаров (преимущественно питьевой воды).

Более 2,2 млн нарушений связано с продажей продуктов с истекшим сроком годности, главным образом, молочных. Еще около 1 млн случаев нарушений зафиксированы при продаже пива.
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