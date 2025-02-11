В сети «Светофор» за два года выявили 34 млн нарушений

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За пять лет Свердловский Роспотребнадзор обнаружил 8,4 тыс. нарушений в торговой сети «Магнит»

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2018. За пять лет в ходе проверок сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...