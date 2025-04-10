УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 12:51

Доля магазинов-дискаунтеров в России в 2025 году выросла на 9,1%

УрБК, Москва, 08.09.2025. По итогам января-июля 2025 года количество торговых точек в сегменте жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Чижик» и «Доброцен», увеличилось на 9,1% в годовом исчислении, что составляет 963 дополнительных магазина, и достигло приблизительно 11,5 тыс. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование агентства Infoline.

За первое полугодие 2025 года совокупная выручка сетей жестких дискаунтеров составила 642,1 млрд руб. Темпы роста в данном сегменте оказались выше, чем в сегменте мягких дискаунтеров, к которым относятся сети «Магнит», «Дикси» и «Пятерочка».

В период с января по июль 2025 года число торговых объектов сетей мягких дискаунтеров увеличилось на 3,7%, в то время как количество магазинов у дома, предлагающих аналогичные ценовые категории товаров, выросло примерно на 0,7%. Общая выручка сетей мягких дискаунтеров за указанный период увеличилась на 17,1%.

Издание отмечает, что одной из причин роста количества магазинов-дискаунтеров стал переход потребителей на режим экономии.
