В 16 челябинских магазинах «Светофор» выявили нарушения ветеринарного законодательства

УрБК, Челябинск, 11.02.2025. В 16 магазинах сети «Светофор», расположенных в Челябинской области, выявили нарушения ветеринарного законодательства и технических регламентов, сообщает пресс-служба Уральского Россельхознадзора.



Речь идет о торговых точках в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Каслях, а также в селе Долгодеревенском.



В результаты проверки выявилось, что в магазины сети поступает продукция без маркировки (отсутствует информация о производителе) и без электронных ветеринарных сопроводительных документов. Также в ряде магазинов были обнаружены документы на продукцию с нарушенным сроком погашения.