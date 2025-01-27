В 16 челябинских магазинах «Светофор» выявили нарушения ветеринарного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области с 9 по 23 января 2025 года выявили 270 т небезопасных рыбных ...11.09.2020 Челябинский Россельхознадзор пресек продажу 1,6 тонны масла без документов о безопасности продукции
УрБК, Челябинск, 11.09.2020. На Южном Урале пресечена реализация 1,3 т сливочного масла и 0,3 т шоколадного масла без ...13.02.2020 Челябинский Россельхознадзор задержал 9 тонн кормов для животных из Казахстана
УрБК, Челябинск, 13.02.2020. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области выявили нарушение при ввозе ...19.07.2018 В Свердловской области надзорные органы выявили 1,5 тонны опасной мясной продукции
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2018. Управление Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Управлением ФСБ и МВД ...10.09.2012 В деятельности СХПК «Битимский» выявлены нарушения ветеринарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2012. При проведении плановой выездной проверки в деятельности СХПК «Битимский» выявлены ...