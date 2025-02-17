Средний срок POS-кредита в Свердловской области уменьшился на 17%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области средняя полная стоимость (ПСК) автокредитов составила 25,8% в ...17.02.2025 Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области за месяц снизился до 3,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в январе составил 3,4 млн ...27.01.2025 В Свердловской области средний размер потребкредита в декабре снизился на 14%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в декабре прошедшего ...28.07.2017 НБКИ: Средний срок ипотеки в Свердловской области достиг 15,5 лет
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. За прошедший год средний срок ипотечного кредита в Свердловской области вырос на 6 ...27.12.2016 В Свердловской области средний срок ипотечного кредита вырос на 2,3%
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. В Свердловской области средний срок ипотечного кредита вырос на 2,3% до 14,82 года (в ...