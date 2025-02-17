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Средний срок POS-кредита в Свердловской области уменьшился на 17%

УрБК, Екатеринбург , 10.04.2025. В Свердловской области в феврале 2025 года средний срок POS-кредита уменьшился на 17% год к году, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) он составил 13,2 месяцев. В феврале 2024 года этот срок составлял 15,9 месяцев.

Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний срок POS-кредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи с прошлого лета.

«Во многом это обусловлено снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом банки продолжают предоставлять POS-кредиты заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне», — рассказал эксперт.

Свердловская область расположилась на 15 строке рейтинга динамики среднего срока POS-кредита в феврале 2025 года сразу за Челябинской областью, где уменьшение среднего срока POS-кредита составило -18,5% (с 16,2 до 13,2 месяца).

Это соответствует федеральной тенденции, динамика снижения срока POS-кредита в феврале 2025 года по сравнению с предыдущим периодом наиболее заметна в Санкт-Петербурге (-24,7%), Московской (-24,2%) и Саратовской (-24,0%) областях, а также в Москве (-20,3%) — 17-20 места соответственно. Средний срок POS-кредита в этих регионах в феврале 2025 года сократился до 12,8-12,2 месяца.
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