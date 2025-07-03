Средний срок POS-кредита в Свердловской области за месяц снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в мае 2025 года снизился ...06.06.2025 Средний срок POS-кредита в Свердловской области за год вырос до 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средний срок POS-кредита в Свердловской области в апреле 2025 года составил 14,4 ...29.04.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%
Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 месяца. По сравнению с аналогичным ...29.04.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 ...10.04.2025 Средний срок POS-кредита в Свердловской области уменьшился на 17%
УрБК, Екатеринбург , 10.04.2025. В Свердловской области в феврале 2025 года средний срок POS-кредита уменьшился на 17% ...