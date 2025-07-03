Средний срок POS-кредита в Свердловской области за месяц снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Средний срок POS-кредита в Свердловской области в июне 2025 года составил 13,8 месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 2,8% (в мае 2025 года —14,2 месяцев), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране средний срок POS-кредита за год снизился на 19,7%, до 13,6 месяцев (в июне 2024 года — 17,1 месяцев). Самую сильное падение отмечено в Нижегородской области (-6,5%), Саратовской области (-5,4%), Ставропольском крае (-4,9%), Ростовской области (-4,3%), а также в Краснодарском крае (-4,2%). Средний срок в этих регионах снизился до 13,9-14,8 месяцев.



Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний срок в этом сегменте кредитования снижается на фоне невысоких темпов роста.



«Такая динамика среднего срока POS-кредитов отмечается на фоне их стабильно невысокой выдачи, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан», — сообщил эксперт.