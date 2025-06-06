Средний срок POS-кредита в Свердловской области за год вырос до 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Средний срок POS-кредита в Свердловской области в апреле 2025 года составил 14,4 месяца. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8,3% (в апреле 2024 года — 13,3 месяца), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.



В целом по стране средний срок POS-кредита вырос на 10,5%, до 14,7 месяцев. Самую сильную динамику зафиксировали в Татарстане (+19,1%), Башкортостане (+16,5%), Нижегородской области (+16,5%), Пермском крае (+14,7%), а также в Ставропольском крае (+13,9%). Средний срок POS-кредита в этих регионах вырос до 14,8-15,6 месяцев.



Как объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний срок в этом сегменте кредитования растет на фоне невысоких темпов выдачи.



«Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан», — рассказал эксперт.