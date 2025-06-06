Средний срок POS-кредита в Свердловской области за год вырос до 8,3%

Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 месяца. По сравнению с аналогичным ...29.04.2025 Средний срок потребкредита в Свердловской области за год снизился на 29%
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2025. Средний срок потребительского кредита в Свердловской области в марте составил 21,5 ...10.04.2025 Средний срок POS-кредита в Свердловской области уменьшился на 17%
УрБК, Екатеринбург , 10.04.2025. В Свердловской области в феврале 2025 года средний срок POS-кредита уменьшился на 17% ...03.05.2023 На Среднем Урале срок потребкредита в марте вырос до 4,8 года
В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,8 года. За год этот ...31.03.2017 НБКИ: За год размер среднего ипотечного займа в Свердловской области вырос на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2017. За прошедший год средний размер ипотечного кредита в Свердловской области составил 1 ...