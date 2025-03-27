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Екатеринбург в I квартале 2025 года вошел в топ-3 городов по количеству оплаты услуг через «Оплату улыбкой»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Екатеринбург в I квартале 2025 года вошел в топ-3 городов, жители которых часто оплачивают покупки при помощи сервиса «Оплата улыбкой». Об этом говорится в исследовании, проведенном Сбербанком.

Также в этот рейтинг вошли еще два города Уральского Федерального округа (УрФО) — Тюмень и Челябинск, а также Пермь.

Жителей Урала по этому показателю обогнали только москвичи и петербуржцы.

Всего в начале года россияне совершили более 37,5 млн платежей почти на 30 млрд руб. с применением биометрии, что больше, чем за весь 2024 год. Чаще всего сервисом пользовались люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%) и 45 до 64 лет (31%), при этом доля молодых пользователей 22-24 лет и пенсионеров от 65 лет составила по 5%. Еще 3% от общего числа транзакций по биометрии поступали от людей от 18 лет до 21 года.

Ранее УрБК писал, что в екатеринбургском метро установили биометрические терминалы. Оплатить проезд возможно также через face-ID в приложении «Сбербанк Онлайн». Сейчас в метро доступны сразу шесть способов оплаты проезда.
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