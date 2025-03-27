Екатеринбург в I квартале 2025 года вошел в топ-3 городов по количеству оплаты услуг через «Оплату улыбкой»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В метро Екатеринбурга с 1 апреля перестанут принимать жетоны. Вместо них в кассах можно ...20.01.2025 В России во второй половине года появится единый сервис оплаты по биометрии
УрБК, Москва, 20.01.2025. Во второй половине 2025 года в России появится единый сервис оплаты по биометрии. «Сбербанк» ...17.01.2025 Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% при оплате по биометрии
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% (до 23 руб.) при оплате по биометрии. ...12.11.2024 В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии, рассказал глава ...26.04.2024 В I квартале 2024 года через систему быстрых платежей россияне провели более 2,5 млрд транзакций на сумму свыше 10,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 26.04.2024. В I квартале 2024 года в РФ через систему быстрых платежей (СБП) жители России совершили ...