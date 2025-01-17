Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% при оплате по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии, рассказал глава ...12.01.2024 В метрополитене Екатеринбурга в 2024 году появится оплата проезда по биометрии
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Правительство РФ утвердило в декабре 2023 года «дорожные карты» по запуску систем ...30.08.2022 Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии
Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить введение штрафов за отсутствие ...30.08.2022 Российские банки попросили не вводить штрафы за отсутствие возможности открывать счета по биометрии
УрБК, Москва, 30.08.2022. Ассоциация банков России написала письмо Центробанку, где попросила временно отложить ...29.10.2020 СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью биометрической системы для пользователей IOS
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. СКБ-банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой ...