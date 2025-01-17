Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% при оплате по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии, рассказал глава ...

В Екатеринбургском метро стала доступна оплата проезда по биометрии

В метрополитене Екатеринбурга в 2024 году появится оплата проезда по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Правительство РФ утвердило в декабре 2023 года «дорожные карты» по запуску систем ...