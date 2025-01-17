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17.01.2025

Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% при оплате по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% (до 23 руб.) при оплате по биометрии. Акция проходит с 13 января по 30 апреля. Об этом сообщает сайт оператора электронной оплаты проезда «И-сеть».

Оплата с помощью биометрических данных доступна на всех станциях метро при проходе через турникеты со считывающими устройствами.

Для получения возможности оплаты «улыбкой» необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе, сделав селфи через приложении «Госуслуги Биометрия», а затем подключив соответствующую функцию через Сбер ID.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Единой биометрической системы.
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