Июньские изменения

В июне 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.
Вейпы только в магазинах
С 1 июня устройства для потребления никотиносодержащей продукции (включая вейпы) можно будет продавать только в магазинах и павильонах. Торговля на ярмарках, выставках, с использованием автоматов или дистанционно будет запрещена. Не допускается открытая выкладка таких устройств и кальянов на торговых объектах.
Также по новому закону запрещается продавать подросткам безникотиновые вейпы. Раньше ограничение касалось только никотиновых.
Добровольность биометрии
Россияне будут вправе отказаться от сбора и размещения своих биометрических данных в системе для идентификации или аутентификации. В свою очередь, это решение можно будет отозвать.
Подать заявление можно будет в многофункциональном центре. Организация должна будет в течение одного календарного дня передать его оператору единой биометрической системы.
Помимо этого, с 1 июня вступает в силу постановление правительства РФ, в котором описан порядок получения согласия физического лица на размещение его биометрических персональных данных в региональном сегменте единой биометрической системы. Там же определены правила проверки биометрических персональных данных.
С двадцатых на пятое
С июня изменится дата начисления выплат из средств материнского капитала. Раньше они происходили в 20-х числах, а теперь — всегда 5-го числа месяца. Соответственно, первая выплата с новым сроком пройдет 5 июня.
Изменение вступит в силу автоматически, обращаться в Социальный фонд России не потребуется.
«Зеленые карты» не для Европы
Страховые сертификаты для автовладельцев «зеленая карта», выданные в России, перестанут действовать на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Для путешествия по этим странам потребуются полисы приграничного страхования.
Аналогичные сертификаты Евросоюза, Швейцарии и Великобритании также прекратят действовать на территории РФ.
При этом с «зелеными картами» можно будет передвигаться по Азербайджану, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Турции.
Товарные знаки от самозанятых
С 29 июня самозанятые смогут регистрировать товарные знаки. Предполагается, что этот инструмент будет применяться для развития личных брендов, продвижения работ, товаров и услуг.
Сейчас в Роспатенте числится примерно 760 тыс. товарных знаков. Ранее обладателем исключительного права на товарный знак могло быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
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