Майские изменения

В мае 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.
Пенсия наличными только от почты
С 1 мая выдавать пенсию наличными на дому или в кассе сможет только «Почта России». Раньше такое право было и у других организаций в зависимости от региона. Но у них возникали проблемы с доставкой в отдаленные населенные пункты. Например, во время паводков требовалось арендовать специальную технику, чего небольшие ООО не могли себе позволить. В итоге были прецеденты, когда пенсию не могли или отказывались доставить в срок.
Для перехода в новый формат не потребуется подавать никаких заявлений — все пройдет в автоматическом режиме. Безналичные выплаты, как и раньше, будут выполняться через банки.
Контроль над школьным питанием
С 1 мая исполнитель услуг питания школьников будет обязан согласовывать с заказчиком меню для каждой возрастной группы учащихся. Если кому-то из учеников требуется диетическое питание, то его нужно согласовывать отдельно.
Помимо этого, запрещено исключать из меню горячее питание. Плюс исполнитель должен будет каждый день отбирать и хранить суточную пробу из каждой партии приготовленной еды.
Стандартизация оповещения
С 4 мая будет введен порядок создания и реконструкции систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. До этого в законодательстве не уточнялось, кто ответственен за организацию систем информирования граждан о природных и техногенных катастрофах, эпидемиях, военных конфликтах и их последствиях. В итоге в некоторых населенных пунктах системы не ремонтировались с 80-х годов.
Теперь закон «О гражданской обороне» включает в себя понятия «оповещение населения» и «системы оповещения». Федеральные органы исполнительной власти обяжут создавать, реконструировать и поддерживать в рабочем состоянии технические системы оповещения.
Расширение геномной регистрации
С 4 мая будет расширен список людей, которые подлежат обязательной геномной регистрации. В него добавят подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, находящихся под административным арестом.
Раньше хранение генома было обязательно только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следствия.
Выполнять обязательную геномную регистрацию будут экспертные подразделения органов внутренних дел и Следственного комитета России. Если у гражданина появится право на реабилитацию, то он сможет потребовать удалить геномную информацию. Аналогичная возможность будет у оказавшихся под административным арестом лиц, если постановление суда о правонарушении будет отменено.
Штрафы за вейпы
С 9 мая до 5 тыс. руб. увеличат штрафы для граждан за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции, кальянов и так далее. Родителям или законным представителям за аналогичные правонарушения грозят штрафы на сумму до 7 тыс. руб.
Вдобавок вырастут штрафы за продажу подобной продукции или необходимых для ее потребления устройств детям — до 600 тыс. руб. Уточним, что ранее в силу вступил закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов (даже без содержания никотина) и расходников к ним.
Вплоть до пожизненного
С 9 мая по ряду преступлений — в первую очередь за терроризм, диверсии и госизмену — вводятся более жесткие меры наказания. Например, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника может грозить пожизненное заключение.
Банкам сообщат о смерти
С 18 мая Федеральную налоговую службу России обяжут сообщать банкам о снятии с налогового учета гражданина в связи с его смертью. После этого финансовая организация должна будет прекратить все операции по его счетам. Причем данная информация относится к налоговой тайне.
Предполагается, что нововведение не позволит незаконно пользоваться платежными картами умершего.
Закрытые порты
С 21 мая капитаны морских портов смогут отказывать в заходе иностранным судам, нарушающим правила рыболовства.
Исключения будут сделаны для экипажей, которые терпят бедствие или находятся в чрезвычайной ситуации. Также решение о заходе можно будет принять, если федеральный орган исполнительной власти в сфере безопасности направит сообщение о планах проверить судно.
Правила обмена данными с другими государствами и международными организациями определит правительство РФ.
Пенсии Казначейству
С 21 мая обязанности по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию будут переданы Казначейству России. Нововведение должно способствовать сохранности и возвратности пенсионных накоплений.
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