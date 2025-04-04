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ММК повысил эффективность работы с кадрами благодаря роботизации

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2025.Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») повысил эффективность работы с кадрами благодаря роботизации. Технологии RPA позволили HR-блоку значительно эффективнее набирать персонал, реагировать на ротацию и взаимодействовать с сотрудниками. Об этом рассказал директор по персоналу ММК Олег Парфилов на конференции «Роботизация бизнес-процессов-2025», сообщает пресс-служба компании.

ММК повысил эффективность работы с кадрами благодаря роботизации
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«В условиях, когда рынок труда бесповоротно стал рынком работника, важно достичь синергии человека и робота. В ММК целью внедрения RPA стало не сокращение сотрудников, а развитие их компетенций с помощью новой технологии», – сказал О. Парфилов.

По словам О. Парфилова, главная цель цифровой роботизации – передача роботам всей рутинной работы. В частности, RPA позволяет перераспределять нагрузки в HR-подразделении и компенсировать естественную текучесть персонала. Цифровой помощник помогает выполнять рутинные операции вроде обработки заявлений, подготовки отчетов и работы с откликами.

О. Парфилов отметил, что все каналы привлечения сотрудников так или иначе приводят соискателей к роботу-рекрутеру. RPA помогает и в деятельности перспективного канала привлечения специалистов - корпоративного кадрового центра, действующего с 2024 года на территории городского курорта «Притяжение», и в расположенном там же детском центре «Юный металлург». Однако, личное общение с соискателями по-прежнему остается на HR-специалистах ММК.

«По сути, RPA – технология комфортной работы, которая должна стать новым уровнем HR, и тот, кто сегодня не использует её рискуют проиграть в борьбе за сотрудников», — заключил Олег Парфилов.
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