ММК повысил эффективность работы с кадрами благодаря роботизации

УрБК, Магнитогорск, 04.04.2025. Директор по персоналу Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Олег Парфилов ...04.04.2025 Экономический эффект от роботизации на ММК за шесть лет составил 730 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 04.04.2025. Экономический эффект от роботизации на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) ...30.06.2020 ММК расширяет сферы применения технологии Robotic Process Automation
УрБК, Магнитогорск, 30.06.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в рамках реализации стратегической ...11.09.2019 ММК продолжает реализацию проекта по роботизации бизнес-процессов
УрБК, Магнитогорск, 11.09.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) продолжается реализация проекта по ...18.09.2018 На ММК разработали первого программного робота RPA
УрБК, Магнитогорск, 18.09.2018. В Группе ПАО «ММК» разработан первый программный робот, позволяющий выполнять действия ...