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Вчера, 15:00

Потребление цемента в России по итогам года может снизиться на 7,5%

УрБК, Москва, 09.04.2025. Потребление цемента в России по итогам года может снизится на 7,5% год к году, до 61,4 млн т, а в следующем году — еще на 0,5%, до 61,2 млн т. Таковы данные прогноза «Союзцемента» и консалтинговой компании СМПРО, сообщает «Коммерсантъ».

Причина снижения спроса — падение темпов строительства жилья и проектов инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что в результате снижения загрузки заводов следует ожидать повышения себестоимости производства.

Стоит отметить, что прогноз крупнейших производителей (по данным экспертов «Союзцемента») является умеренным. По оценкам Минэкономики при консервативном сценарии падение спроса на цемент в годовом отношении в 2025 году составит 11,9% год к году, до 58,5 млн т, а в 2026 году — 5,6%, до 55,2 млн т. Базовый сценарий министерства предполагает падение потребления на 5,2% год к году, до 62,9 млн т в 2025 году и рост на 1,2%, до 63,7 млн т в 2026 году.

Тем не менее, все три прогноза предполагают изменение динамики в 2027 году, предсказывая рост потребления цемента на 2–8,2% год к году.
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