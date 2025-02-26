Дисконт на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составил 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за I квартал 2025 года скидки на вторичное жилье ...26.02.2025 Средний срок продажи квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области вырос до 95 дней
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Свердловской области составляет 95 ...14.01.2025 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 129 дней
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. На 6 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила ...15.11.2024 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 62 дня
Cредний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе-октябре 2024 года составил 62 дня. По сравнению ...15.11.2024 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 62 дня
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе-октябре 2024 ...