Дисконт на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составил 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Скидки на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составили 4,5%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Недвижимость.



В то же время средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Екатеринбурге составил 4,5%, а срок экспозиции готовой квартиры вырос на 4% — до 102 дней.



При этом авторы исследования отмечают, что собственников, готовых к скидкам, становится немного меньше. Если в конце 2024 года (IV квартал) доля объявлений, цена в которых снижалась, в Екатеринбурге составляла в среднем 60,3%, то на первый квартал 2025 года доля таких лотов составляет уже 57,1%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, осталась без изменений: в первом квартале 2025 года она составляет 7,7%, как и в конце прошлого года.



В целом по стране за I квартал 2025 года в российских мегаполисах срок экспозиции готовой квартиры вырос на 4% до 110 дней.



Так, дольше всего объявления о продаже готовой квартиры оставались активными в Волгограде (+6% к IV кварталу 2024 года до 137 дней), Новосибирске (+13% до 131 дня), Краснодаре (+5% до 123 дней), Красноярске (+8% до 122 дней) и Воронеже (+16% до 122 дней). В среднем менее ста дней объявления были активны в Казани (83 дня) и Омске (85 дней).