Срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. На 16 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила ...09.04.2025 Дисконт на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составил 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Скидки на вторичное жилье в Екатеринбурге в I квартале 2025 года в среднем составили ...09.04.2025 Скидки на вторичное жилье в Челябинске в I квартале 2025 в среднем составили 5%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за I квартал 2025 года скидки на вторичное жилье ...21.12.2020 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 86 дней
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...07.12.2020 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 85 дней
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2020. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...