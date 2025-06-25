УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:36

Срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за II квартал сократился на 11%, до 90 дней. Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.

«При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше: если в I квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 57,1%, то во II квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 62,4%. Доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, снизилась на 0,6% (с 7,7% в первом до 7,1% во втором квартале). Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Екатеринбурге во II квартале 2025 года составил 5%, тогда как в I квартале средний уровень дисконтов достигал 4,5%, что говорит об увеличении скидок на готовые квартиры», — отмечают аналитики.

В целом по стране средний срок экспозиции на «вторичке» за квартал сократился на 2,7%, до 108 дней. Это первое снижение за последние полтора года.
