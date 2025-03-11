Скидки на вторичное жилье в Челябинске в I квартале 2025 в среднем составили 5%

УрБК, Москва, 11.03.2025. Рост цен на квартиры в новостройках в 2025 году будет ниже уровня инфляции в стране из-за ...20.10.2023 В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году
УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 ...06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...29.09.2023 В Челябинске спрос на жилье на первичном рынке за квартал вырос на 40%
УрБК, Челябинск, 29.09.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на первичном рынке в III квартале этого года ...18.01.2023 В конце 2022 года спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 15%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В IV квартале 2022 года спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 15%. Средняя ...