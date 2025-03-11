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Скидки на вторичное жилье в Челябинске в I квартале 2025 в среднем составили 5%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за I квартал 2025 года скидки на вторичное жилье в Челябинске в среднем составили 5%.

Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Челябинске составил 5%, а срок экспозиции готовой квартиры вырос на 9% — до 113 дней. Авторы исследования отмечают, что при этом собственников, готовых уступить в цене, становится меньше. Если в IV квартале 2024 года доля объявлений, цена в которых снижалась, в Челябинске составляла в среднем 58,8%, то на I квартал 2025 года доля таких предложений составляет уже 56,1%.

Количество объявлений, где продавцы поднимают цену, напротив, начала расти. Если в I квартале 2025 года она составляет 8,2%, то в конце прошлого года — 6,3%.

Также Челябинск за отчетный период наравне с Новосибирском (по -5%), Красноярском и Пермью (по -4,8%) вошел в топ-5 городов по размеру средней скидки в сегменте готовых квартир.
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