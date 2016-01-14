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Вчера, 10:21

Цена российской нефти упала почти до 50 долларов США за баррель

УрБК, Москва, 09.04.2025. Банк России изучает влияние масштабных пошлин США в отношении 200 стран. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече в Госдуме, сообщает РБК.

Председатель ЦБ РФ отмечает, что падение цен на нефть станет основным каналом влияния. Это приведет к снижению мировой торговли, экономики и спроса на отечественные энергоносители.

Однако, в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы представлен рисковый сценарий с низкими ценами на нефть. Но тогда Э. Набиуллина сообщила о «Бюджетном правиле», которое предназначено для перераспределения доходов от экспорта сырья.

Напомним, что на торгах 7 апреля цена российской нефти Urals упала до 52,76 доллара США за баррель. В последний раз показатель ниже 50 долларов США был установлен в июне 2023 года.
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