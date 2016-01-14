Цена российской нефти упала почти до 50 долларов США за баррель

УрБК, Москва, 14.01.2016. На фоне данных Минэнерго США по росту запасов сырья 13 января нефть марки Brent впервые с ...14.11.2014 Стоимость нефти Brent временно упала ниже 77 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent временно упала ниже 77 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ...10.10.2014 Цена на нефть упала до 88 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent упала в ходе торговой сессии 10 октября в Европе на 1,65 доллара до 88,4 доллара за баррель. ...02.10.2014 Минэкономики РФ: цена на нефть вряд ли упадет до 60 долларов за баррель
Шоковый сценарий денежно-кредитной политики с падением цен на нефть до 60 долларов за баррель вряд ли понадобится. Об ...02.10.2014 ЦБ разрабатывает стрессовый сценарий развития экономики РФ с более значительным ухудшением внешнеэкономических условий
УрБК, Москва, 02.10.2014. Банк России разрабатывает четвертый, стрессовый сценарий развития экономики РФ на период до ...