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В Свердловской области выделят свыше 781,6 млн рублей на содержание трассы Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Свердловской области выделят свыше 781,6 млн руб. на содержание трассы Пермь — Екатеринбург, пишет « Коммерсант» со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

На ремонт дорожного полотна, на обновление разметки, а также на уборку трассы зимой в 2025 году планируется выделить 182 млн руб., в 2026 году — 400 млн руб., в 2027 году — 198 млн руб.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области на 2025 год запланирован масштабный ремонт дорог. Предполагается обновить 85 участков региональных трасс общей протяженностью более 300 км. Большая часть работ пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену завершившемуся в прошлом году нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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