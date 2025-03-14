В Свердловской области выделят свыше 781,6 млн рублей на содержание трассы Пермь — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Академическом районе Екатеринбурга в рамках голосования определили участки дорог, ...14.03.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 30 участков дорог
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбурге в текущем году планируется отремонтировать 410 тыс. кв. м дорог, ...19.02.2025 В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и ...10.01.2025 На Среднем Урале обновят 85 участков дорог
В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 300 километров трасс ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...